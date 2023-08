Kabinett beschließt Teillegalisierung von Cannabis

- von Andreas Rinke

Berlin (Reuters) - In Deutschland soll künftig der Anbau und der Konsum von Cannabis teilweise legalisiert werden.

Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch einen entsprechenden Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Er sprach von einer "Wende in der deutschen Drogenpolitik". "Wir wollen den Konsum begrenzen und sicherer machen. Wir wollen ihn nicht ausdehnen", betonte Lauterbach. Nach der heftigen Kritik aus der Union und etwa dem Richterverband sagte der SPD-Politiker, dass er eine kontroverse Debatte ausdrücklich begrüße, weil man dadurch auf die Gefahren des Konsums gerade bei Jugendlichen hinweisen könne. Kritik kam umgehend vom Koalitionspartner FDP. Mehrere Unionspolitiker forderten einen sofortigen Stopp der Pläne.

Der Gesetzentwurf geht nun in die parlamentarische Abstimmung und ist im Bundesrat nicht zustimmungspflichtig. Er sieht unter anderem vor, dass der Besitz von 25 Gramm Cannabis zum eigenen Konsum für Erwachsene künftig straffrei sein soll. Zudem können Privatpersonen bis zu drei Cannabis-Pflanzen zum Eigenkonsum anbauen. In neu zu gründenden Vereinen von bis zu 500 Personen soll zudem für den privaten Konsum Cannabis angebaut werden dürfen. Die Abgabe soll für Mitglieder auf 25 Gramm pro Tag und 50 Gramm pro Monat beschränkt werden. Die Bundesländer können nach Aussage von Lauterbach kaum verhindern, dass sich solche Cannabis-Clubs gründen. Man habe bereits großes Interesse an der Gründung solcher Genossenschaften registriert, die ihrerseits die Abgabe von Cannabis streng kontrollieren sollen.

Mit dem Gesetzentwurf würden drei derzeit existierende Probleme aufgegriffen, sagte der Gesundheitsminister. Zum einen gebe es seit einigen Jahren einen steigenden Konsum. Zum anderen steige die Kriminalität durch den Schwarzmarkt. Drittens beobachte man mehr toxische Beimischungen auf dem Schwarzmarkt, so dass die Gefahr für die Nutzer steige. Der Gesundheitsminister betonte, dass man ausdrücklich nicht dem Weg der Liberalisierung wie etwa in den Niederlanden und einigen US-Bundesstaaten gehen wolle, wo über den Schwarzmarkt oder eine Kommerzialisierung der Druck Richtung eines höheren Konsums noch gestiegen sei. Der deutsche Gesetzentwurf sei international "die beste Form der Legalisierung", sagte Lauterbach.

Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat bereits angekündigt, dass er Obergrenzen für den Konsum des Rauschmittels beim Autofahren vorlegen will. "Es muss einen belastbaren Grenzwert geben", sagte auch Lauterbach.

BREITE KRITIK AN GESETZENTWURF - AUCH AUS FDP

Die Union forderte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auf, die geplante Teillegalisierung des Cannabis-Anbaus und -Konsums zu kippen. Die Bundesregierung dürfe die breite Kritik von Ärzten, dem Deutschen Richterbund und der Gewerkschaft der Polizei nicht länger ignorieren, forderte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Mittwoch. "Wenn Lauterbach immer noch nicht zur Vernunft kommt, muss Bundeskanzler Scholz die Notbremse ziehen und den aberwitzigen Legalisierungs-Kurs stoppen."

"Ich halte dieses Gesetz für einen schwerwiegenden Fehler", sagte auch die CDU-Bundestagsabgeordnete Simone Borchardt zu Reuters. Sie kritisierte, dass die Risiken der Entkriminalisierung unterschätzt würden. Zudem kürze die Ampel gleichzeitig die Mittel für Prävention - was Lauterbach bestritt.

Kritik kommt auch von Ampel-Politikern. "Durch viele kleinteilige Regularien entsteht ein unkontrollierbares Bürokratiemonster, das die Strafverfolgungsbehörden zusätzlich belastet", kritisierte die sucht- und drogenpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Kristine Lütke. Die FDP-Fraktion lehne eine Besitzobergrenze für Cannabis "entschieden" ab. Das geplante Konsumverbot in unmittelbarer Nähe zu Anbauvereinigungen sei schwer kontrollierbar und der Nutzen für den Jugendschutz zumindest fragwürdig. FDP und Grüne hatten in der Debatte auf eine weitergehende Liberalisierung gepocht. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) sprach jedoch von einer "fortschrittlichen, realitätsnahen Drogenpolitik". Er erwarte keine großen Änderungen an dem Gesetzentwurf im parlamentarischen Verfahren, sagte Lauterbach.

Strittig ist die Auswirkung auf die Justiz. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) wies Befürchtungen des Deutschen Richterbunds nach einer Mehrbelastung zurück. Wenn Menschen auf legale Weise Cannabis kaufen und konsumieren könnten, würden weniger Fälle vor Gericht landen, sagte er den Funke-Medien. Der Richterbund hatte gewarnt, eine Teillegalisierung der Droge werde zu einer zusätzlichen Belastung der Justiz führen.

(Mitarbeit: Alexander Ratz; redigiert von Hans Seidenstücker. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)