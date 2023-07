Kabinett beschließt Wasserstoffstrategie zur Unterstützung der Energiewende

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat die neue Wasserstoffstrategie der Bundesregierung beschlossen, mit der der Markthochlauf des Wasserstoffes beschleunigt werden soll. Wasserstoff soll Deutschland auf dem Weg hin zur Klimaneutralität unterstützen. Dabei setzt die Bundesregierung perspektivisch vor allem auf grünen Wasserstoff. Dieser aus erneuerbaren Energien produzierte grüne Wasserstoff wird von der Regierung als zentraler Baustein für die Energiewende besonders in der Industrie gesehen. Bis 2030 soll die heimische Herstellung der Elektrolyseleistung auf 10 Gigawatt (GW) verdoppelt werden, wie aus der aktualisierten Nationalen Wasserstoffstrategie am Mittwoch hervorgeht.

Der Großteil von Deutschlands geschätztem Bedarf an Wasserstoff wird laut Bundesregierung aber "dauerhaft" aus dem Ausland importiert werden müssen. Deutschlands Bedarf an Wasserstoff und Wasserstoffderivaten wie etwa Ammoniak und Methanol wird für 2030 auf insgesamt 95 bis 130 Terawattstunden (TWh) geschätzt.

Dabei sollen bis zu 70 Prozent des Bedarfs durch Importe aus dem Ausland in Form von umweltfreundlich hergestelltem grünem Wasserstoff und Wasserstoff-Derivaten gedeckt werden.

Habeck sieht im Hochlauf Investition in die Zukunft

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) betonte, dass man mit der Strategie den Ausbau des Wasserstoffes forcieren wolle, um so Deutschlands Zukunft zu sichern.

"Mit der Fortschreibung der Nationalen Wasserstoffstrategie setzen wir den Rahmen für die neue Phase im Wasserstoffmarkthochlauf, die wir seit dem Regierungsantritt konsequent eingeleitet haben: Von Forschung und Demonstration hin zur großskaligen Produktion. Investitionen in Wasserstoff sind eine Investition in unsere Zukunft, in den Klimaschutz, in qualifizierte Arbeitsplätze und die Energieversorgungssicherheit", sagte Habeck nach der Kabinettssitzung.

Diesen Investitionen gebe die Fortschreibung der Wasserstoffstrategie eine verlässliche Grundlage und stelle die Weichen für eine enge Zusammenarbeit mit Deutschlands Partnern in Europa und der Welt, so der Minister.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hält Wasserstoff für einen wesentlichen Bestandteil der Energiewende und unverzichtbar für einen erfolgreichen Klimaschutz. "Wichtig ist, dass wir den Markthochlauf von Wasserstoff von Beginn an nachhaltig und umweltfreundlich ausgestalten", sagte Lemke.

Schulze sieht Wasserstoff als Weg zur faireren Weltwirtschaft

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze sieht mit der neuen Nationalen Wasserstoffstrategie eine weitsichtige Weichenstellung für Deutschland und auch international. Ziel sei eine fairere Weltwirtschaft.

"Wir wollen nicht nur verlässlich Wasserstoff importieren, sondern mithelfen, dass die neuen Wasserstoff-Lieferketten auch zu guter, nachhaltiger Entwicklung führen", sagte Schulze. Dies bedeute konkret, dass wo Wind- und Sonnenstrom für Wasserstoff produziert werde, werde gleichzeitig die Energiewende vor Ort vorangetrieben und die lokale Bevölkerung mit Strom versorgt.

Forschungsministerin betont Einsatz von Wasserstoff in allen Sektoren

Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) sieht im Wasserstoff das noch fehlende Puzzleteil der deutschen Energiewende. "Er ist die große Chance, Energiesicherheit, Klimaneutralität und Wettbewerbsfähigkeit zu verbinden", so die Ministerin.

Sie betonte, ihr sei wichtig gewesen, dass beim Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft allen Sektoren gleichermaßen Zugang zu Wasserstoff geben werde. Ähnlich "pragmatisch und technologieoffen" habe die Bundesregierung entschieden, dass man zunächst alle klimafreundlichen Wasserstoffsorten einsetzen wolle.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sieht im Wasserstoff und seinen Derivaten einen wichtigen Baustein für eine nachhaltige klimafreundliche Mobilität. Sie ergänzten sinnvoll andere alternative Antriebsformen. "Der Einsatz im Verkehrssektor trägt zur notwendigen Skalierung der Wasserstoffwirtschaft bei", so Wissing.

Klimaschützer fordern Fokus auf grünen Wasserstoff

Zuvor hatte die Klima-Allianz Deutschland allerdings gefordert, dass sich die Bundesregierung auf den umweltfreundlich hergestellten grünen Wasserstoff fokussieren sollte. Der Förderung von blauem Wasserstoff aus Erdgas und dem Einsatz von Wasserstoff in Heizungen steht der Verband kritisch gegenüber. So könne nur grüner bei der Begrenzung der Erderhitzung helfen, wenn er zielgerichtet und effizient in den richtigen Sektoren eingesetzt werde, wie Christiane Averbeck, Geschäftsführende Vorständin der Klima-Allianz Deutschland, sagte.

"Die vorgesehene Förderung von blauem Wasserstoff ist ein Festhalten an alten, fossilen Strukturen, verhindert mittelfristig eine grüne Transformation und setzt kurzfristig falsche Anreize bei den anstehenden Infrastrukturplanungen", kritisierte sie.

Da Wasserstoff trotz größter Anstrengungen ein weltweit knappes Gut bleiben werde, müsse eine klare Priorisierung der Anwendungsbereiche auf die Industrie und nicht auf die dezentrale Wärmeversorgung vorgenommen werden.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 26, 2023 05:51 ET (09:51 GMT)