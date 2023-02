Kabinett beschließt Zukunftsstrategie für Forschung und Innovation

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat bei seiner Sitzung in Berlin eine von Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) vorgelegte neue Strategie für Forschung und Innovation beschlossen. "Den Innovationsstandort Deutschland gezielt zu stärken, das ist ein wichtiges Vorhaben dieser Regierung", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit bei einer Pressekonferenz. "Mit der heute vom Kabinett beschlossenen Zukunftsstrategie Forschung und Innovation kommt dies auch ganz konkret zum Ausdruck." Die Strategie bilde eine wichtige Grundlage für die Forschungs- und Innovationspolitik der Bundesregierung in der laufenden Legislaturperiode.

"Der Strategie liegt ein ganzheitliches Innovationsverständnis zugrunde", betonte Hebestreit. Sie umfasse technologische Innovationen, neue Geschäftsmodelle und soziale Innovationen und berücksichtige zudem "große aktuelle Herausforderungen insbesondere der Transformation". Vorgesehen seien "sechs zentrale Zukunftsfelder": eine ressourceneffiziente und auf kreislauffähiges Wirtschaften ausgelegte Industrie, Klimaschutz, Verbesserung der Gesundheit, Stärkung der digitalen und technologischen Souveränität sowie von Raumfahrt, Weltraum- und Meeresforschung und eine Steigerung gesellschaftlicher Resilienz. Dazu solle es eine "Messbarkeit der Ziele" geben.

"Die Bundesregierung hat ein konsequent technologieoffenes, strategisches Konzept für Deutschlands Zukunft geschaffen", betonte der Sprecher für Forschung, Innovation und Technologie der FDP-Fraktion, Stephan Seiter, nach dem Beschluss. Die Strategie verbinde zukunftsorientiertes Handeln mit marktwirtschaftlicher Effizienz. Damit stelle sich der Bund den Herausforderungen der Zukunft "mit Hilfe der Kreativität und Innovationskraft der Vielen".

Diese Innovationskraft werde durch geförderte Transferaktivitäten in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und Zivilgesellschaft in Zukunft verstärkt. Nach dem Erfolg der Biotechnologie bei der Pandemiebekämpfung sei ihre Aufnahme in die Zukunftsstrategie nur folgerichtig. Die Zukunftsstrategie stelle klar: Forschung und Innovation dienten auch der technologischen Souveränität und Resilienz Deutschlands. "Innovationsfelder aus der Zukunftsstrategie, wie beispielsweise der grüne Wasserstoff oder die Kernfusion, können unsere Unabhängigkeit fördern und dem Schutz einer offenen Gesellschaft dienen", meinte er.

Schlüsselprojekt für die Ampel-Koalition

Die Grünen-Abgeordnete Anna Christmann nannte die neue Strategie "ein echtes Update für unsere Forschungs- und Innovationsförderung". Die großen Aufgaben der Zeit würden damit mit gezielten Forschungsmissionen in den Blick genommen: "Die Klimakrise bewältigen, die klimaneutrale Transformation der Industrie meistern, die digitale Souveränität sichern, für bessere Gesundheit forschen, den Weltraum und die Meere besser verstehen und unsere vielfältige Gesellschaft zusammenhalten - das sind die Handlungsfelder der Zukunftsstrategie". Die Zukunftsstrategie werde der Komplexität heutiger Herausforderungen gerecht und sei damit "ein Schlüsselprojekt für die Ampel als Fortschrittskoalition".

Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) bewertete die Strategie als "ehrgeiziges Vorhaben". Jetzt komme es darauf an, sie zeitnah umzusetzen und vor allem künftige Wertschöpfung zu generieren. "Deutschland darf den Anschluss nicht verlieren", mahnte die VCI-Bereichsleiterin Wissenschaft, Ulrike Zimmer. "Die Zukunftsstrategie muss im viel beschworenen Deutschlandtempo Fahrt aufnehmen." Denn der heimische Innovationsstandort bedürfe einer grundlegenden Modernisierung. Forschung und Entwicklung dürften "nicht länger im Bummelzug fahren".

Als positiv bewertete der Chemieverband, dass die Bundesregierung auf Technologieoffenheit setzen wolle, um Fortschritt zu beschleunigen. "Es wird Zeit, die Forschungsförderung von ideologischen Scheuklappen zu befreien", sagte Zimmer. Auch der Abbau bürokratischer Hürden für eine einfachere Gründung von Start-ups sei ein wichtiges Signal, um den deutschen Forschungsstandort zu stärken.

Außerdem müsse der Transfer von Innovationen auf den Markt schneller vorankommen. Notwendig sei daher eine zeitnahe Anschlussfinanzierung des Staates. Nötig sei auch eine Beschleunigung der zähen Genehmigungsverfahren für Forschungsanlagen. So könnten Pilot- und Demonstrationsanlagen künftig ohne Beteiligung der Öffentlichkeit genehmigt werden.

