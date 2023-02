Kabinett billigt Strom-Versorgungsbericht - Keine Lücke bei Kohle-Ausstieg

Berlin (Reuters) - Die mittelfristige Strom-Versorgung in Deutschland ist einem Regierungsbericht zufolge trotz steigenden Verbrauchs gesichert.

Danach wird auch bei einem Aus für Kohlekraftwerke bis 2030 ausreichend Elektrizität zur Verfügung stehen, heißt es in der am Mittwoch vom Kabinett gebilligten Analyse. Diese untersucht die Jahre 2025 bis 2031. Trotz des steigenden Stromverbrauchs durch Wärmepumpen, E-Autos oder für die Wasserstoff-Produktion durch Elektrolyseure sei die Versorgungssicherheit gewährleistet. Der Bericht spiegelt eine Studie der Bundesnetzagentur als nachgelagerter Behörde des Wirtschaftsministeriums, die Anfang des Jahres bereits öffentlich wurde. Bei der FDP in der Ampelkoalition war der Bericht als zu optimistisch eingestuft wurden. Sie setzte vor dem Kabinettsbeschluss durch, dass in den jährlichen Bedarfsanalysen ein besonderes Augenmerk auf "Worst-Case"-Szenarien gelegt wird.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erklärte, beim Umbau des Stromsystems auf erneuerbare Energie müsse die Versorgung stets gesichert sein. "Wir sind auf dem richtigen Weg. Jetzt sind Disziplin und Konsequenz gefragt."

Bis 2030 sollen 80 Prozent des Stromverbrauchs mit Wind, Sonne oder Wasser erzeugt werden. "Idealerweise" soll dann auch der letzte Kohlemeiler abgeschaltet sein, heißt es im Koalitionsvertrag. Der übrige Teil wird im Wesentlichen über Gas-Kraftwerke produziert, deren Bau jetzt ausgeschrieben werden muss. Sie sollen zunächst mit Erdgas, später aber auch mit Wasserstoff laufen können.

