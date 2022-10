Kabinett bringt Finanzierung des Abwehrschirms auf den Weg

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat das Gesetz auf den Weg gebracht, das die Finanzierung des 200 Milliarden Euro schweren Abwehrschirms gegen die hohen Energiepreise regelt. "Das Kabinett bringt heute den Wirtschaftsstabilisierungsfonds auf den Weg", erklärte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) über den Kurznachrichtendienst Twitter. Die 200 Milliarden Euro seien "streng zweckgebunden für die Strom- und Gaspreisbremse und nötige Wirtschaftshilfen", hob er hervor. "So spannen wir unseren Abwehrschirm auf, um Menschen und Betriebe in diesem Energiekrieg zu schützen."

Der Beschluss des Kabinetts umfasst eine Formulierungshilfe für die Fraktionen, die nun das parlamentarische Verfahren dazu starten können, um es noch im Oktober abzuschließen. Ziel der Gesetzesänderung sei es, "den Wirtschaftsstabilisierungsfonds um einen weiteren Zweck zur Abwehr schwerer wirtschaftlicher Schäden zu erweitern", heißt es in dem vom Finanzministerium erarbeiteten Text. Vorgesehen ist eine Änderung des Stabilisierungsfondsgesetzes zur Reaktivierung und Ertüchtigung des WSF.

Die Regierung hatte Ende September den Abwehrschirm angekündigt, der über den WSF mit Krediten finanziert werden soll. Dazu muss der Bundestag erneut eine Ausnahme von der Schuldenregel in diesem Jahr billigen. Die Möglichkeiten der Nutzung des WSF sind begrenzt auf die Finanzierung der Gaspreisbremse, Liquidität und Zuschüsse für die Strompreisbremse, die Finanzierung weiterer Stützungsmaßnahmen für Unternehmen in Form von Liquiditäts- und Eigenkapitalhilfen sowie Härtefallhilfen und Maßnahmen für aufgrund des Krieges in Schwierigkeiten geratene und für die Marktstabilität relevante Gasimporteure.

