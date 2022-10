Kabinett bringt Masterplan für Ladeinfrastruktur auf den Weg

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat den von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) vorgelegten "Masterplan Ladeinfrastruktur II" beschlossen. "Damit verhelfen wir der Elektromobilität in Deutschland zum Durchbruch", erklärte Wissing. "Der erste Schritt war die Markteinführung der Elektromobilität in Deutschland, jetzt geht es um den Markthochlauf", sagte er bei einer Pressekonferenz in Berlin. Man erwarte einen exponentiellen Anstieg der zugelassenen Fahrzeuge mit batterieelektrischem Antrieb in den nächsten Jahren. "Die Welt schaut auf uns, alle gehen davon aus, dass Deutschland Leitmarkt für die Elektromobilität werden wird", meinte der Verkehrsminister.

Ziel sei es, den Ausbau von Ladeinfrastruktur zu beschleunigen, den Ladeprozess zu vereinfachen und so den Umstieg für die Menschen zu erleichtern. "Wir ermöglichen das Laden dort, wo es am besten in den Alltag der Menschen passt", sagte Wissing. Die E-Mobilität solle zur Alltagsmobilität werden, "und Laden so einfach wie Tanken". Der neue Masterplan soll laut Wissing die Grundlage sein, damit ein zügiger Ladeinfrastrukturausbau für Pkw und Lkw gelingt. Unter Federführung des Ministeriums hätten sich rund 80 Akteure aus Bundesländern, Kommunen, Verbänden und Unternehmen an der Entwicklung von 68 konkreten Maßnahmen und Lösungsansätzen beteiligt, die in dem Plan mit Zuständigkeit und Fristen versehen seien.

Der Masterplan sei "der Fahrplan der Bundesregierung, damit Deutschland für die Elektromobilität über eine flächendeckende, bedarfsgerechte und nutzerfreundliche Ladeinfrastruktur verfügt". Sein Ansatz sei Vorfahrt für Investitionen. "Wir aktivieren Flächen, vereinfachen Genehmigungsverfahren und beschleunigen den Netzanschluss durch einheitliche und digitale Antragsverfahren", erklärte der Verkehrsminister. Das Investieren in Ladeinfrastruktur werde so schneller und leichter. Vorgesehen ist nach Wissings Angaben unter anderem auch die Ausschreibung eines Schnellladenetzes für E-Lkw entlang der Hauptverkehrsachsen.

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) erklärte, der Masterplan setze auf richtige Maßnahmen und schaffe die Grundlage für einen beschleunigten Ladeinfrastrukturausbau. Nun sei eine konsequente und rasche Umsetzung entscheidend. "Der Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge ist eine der drängendsten Infrastrukturaufgaben für Deutschland", sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller. "Der Beschluss ist ein bedeutender Schritt auf dem Weg zu einer flächendeckenden und leistungsstarken Ladeinfrastruktur in Deutschland." Im Sinne einer Mobilitäts-Daseinsvorsorge und einer flächendeckenden Versorgung sei eine staatliche Steuerungsfunktion unabdingbar.

Hingegen kritisierte die Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Kerstin Andreae, der Masterplan "verpasst nach einem dreiviertel Jahr Arbeit mit seinen 68 Einzelmaßnahmen die Chance, gezielt die Bremsklötze zu beseitigen, die schon viel zu lange aufseiten der öffentlichen Hand den schnelleren Ladesäulenausbau erschweren". Auch der Bund solle seine Flächen endlich für Ladeinfrastruktur zugänglich machen. "Gleichzeitig brauchen wir mehr Tempo bei den Genehmigungen und deutlich weniger Bürokratie bei den Förderprogrammen", sagte sie. Der Masterplan II führe aber zu mehr staatlicher Planung und Steuerung und sei "leider eine teure Schaufensterpolitik".

