Kabinett bringt Online-Verzeichnis für Kliniken auf den Weg

BERLIN (dpa-AFX) - Über Leistungen und Behandlungsqualität der Krankenhäuser in Deutschland sollen sich Patientinnen und Patienten bald auf einem staatlichen Online-Verzeichnis informieren können. Das sehen Gesetzespläne von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vor, die das Bundeskabinett am Mittwoch auf den Weg gebracht hat. Das "Transparenzverzeichnis" soll in verständlicher, interaktiver Form über das Angebot am jeweiligen Klinikstandort informieren. Der Start wird für April 2024 angestrebt. Das Gesetz soll eine geplante große Krankenhausreform mit Neuregelungen zur Finanzierung ergänzen, auf deren Grundzüge sich Bund und Länder mehrheitlich verständigt hatten.

Konkret sollen Patientinnen und Patienten auf dem Portal erkennen können, welches Krankenhaus in ihrer Nähe welche Leistungen anbietet, und wie es im Hinblick auf Qualität sowie ärztliche und pflegerische Personalausstattung abschneidet, erläuterte das Ministerium. Dazu sollen die Kliniken künftig zusätzliche Daten melden müssen - unter anderem zu Pflegekräften, Ärztinnen und Ärzten. Über zwei beauftragte Institute sollen die Angaben dann mit vorhandenen anderen Daten zusammengeführt und zur Veröffentlichung aufbereitet werden./sam/DP/ngu