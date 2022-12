Kabinett stimmt Offenlegung von Steuerdaten multinationaler Firmen zu

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat einem Gesetzentwurf zugestimmt, nach dem multinationale Konzerne und Großunternehmen künftig länderbezogene Ertragsteuerinformationen veröffentlichen müssen. Ziel des Gesetzesentwurfs aus dem Bundesjustizministerium ist, dass große multinationale Konzerne sich in den Ländern, in denen sie Gewinne erwirtschaften, auch an der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligen.

Durch die größere Transparenz erhofft sich die Regierung mehr Informationen darüber, ob diese Unternehmen und Konzerne ihren Beitrag zum Gemeinwohl auch angemessen dort leisten, wo sie tätig sind.

Die Unternehmen sollen unter anderem Pflichtangaben machen zur Art der Geschäftstätigkeit, der Zahl der Arbeitnehmer, den Erträgen, dem Gewinn oder Verlust vor Ertragsteuern, der für den Berichtszeitraum zu zahlenden und der in diesem Zeitraum gezahlten Ertragsteuer sowie den Betrag der einbehaltenen Gewinne.

Mit dem Gesetzentwurf wird eine Richtlinie der Europäischen Union zu dem als "Country-by-Country Reporting" bekannten Verfahren umgesetzt.

