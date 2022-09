Kabinett will bei Digitalisierung schnell aufholen

Von Andreas Kißler

MESEBERG/BERLIN (Dow Jones)--Mit einer neuen Digitalisierungsstrategie will die Bundesregierung bis 2025 in dem Bereich deutlich aufholen. "Wir bringen heute eine Digitalstrategie für die gesamte Bundesregierung auf den Weg", kündigte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) bei einem Statement zu Beginn des zweiten Tages der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg an. Die Strategie, die das Kabinett bei seiner Sitzung beschließen will, sieht laut dem auch für Digitalisierung zuständigen FDP-Politiker drei "Hebelprojekte" vor: eine bessere Verfügbarkeit von Daten und modernste Netze, eine digitale Identität und Standardisierungen.

"Mit diesen drei Hebelprojekten öffnen wir Türen zu Räumen mit unbegrenzten Möglichkeiten", meinte Wissing. Zudem solle es zahlreiche Leuchtturmprojekte geben. Die Ressorts hätten sich auf eine Selbstverpflichtung und einen Zeitplan bis 2025 festgelegt. "Wir wollen unter die Top 10 in Europa", erklärte Wissing. "Wir brauchen jetzt so schnell wie möglich ein Aufholen". Innenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte, man wolle "den Menschen den Alltag auch in der Verwaltung erleichtern". So gebe es bereits ein Onlinezugangsgesetz. Ziel sei es, Pilotprojekte wie eine Onlinebeantragung von Führerscheinen flächendeckend auszurollen. Wichtig sei weiterhin Datensouveränität, warnte sie.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte, "auch mit Blick auf eine geopolitische Lage" gelte es, eine eigene digitale Souveränität aufzubauen und zu schützen. Aus industriepolitischer Sicht gehe es um eine bessere Nutzung von digitaler Technik, um Abläufe zu optimieren, aber auch um die Entwicklung von Technik, um im Markt neue Anteile zu bekommen.

