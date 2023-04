Kabinett will Reform des Wettbewerbsrechts auf den Weg bringen

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundeskabinett will am Mittwoch eine Reform des Wettbewerbsrechts auf den Weg bringen. Die Befugnisse des Bundeskartellamts sollen gestärkt werden, um Störungen im Wettbewerb abzustellen. In Extremfällen sollen künftig Unternehmen entflochten werden können, wie es in Kreisen des Wirtschaftsministeriums hieß. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte vor einem Jahr vor dem Hintergrund einer Preisexplosion beim Sprit angekündigt, die Befugnisse des Kartellamts erheblich ausweiten zu wollen. Konkret geht es um eine Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen./hoe/DP/jha