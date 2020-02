Kabinettsumbildung in London: Verteidigungsminister muss zittern

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Boris Johnson will am Donnerstag eine seit langem geplante Kabinettsumbildung durchführen. Das bestätigte ein Regierungssprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Erwartet wird jedoch, dass die Schlüsselressorts unangetastet bleiben. Sowohl Außenminister Dominic Raab als auch Finanzminister Sajid Javid und Innenministerin Priti Patel müssen sich Berichten zufolge keine Sorgen machen.

Spekulationen gab zur Zukunft von Verteidigungsminister Ben Wallace und Generalstaatsanwalt Geoffrey Cox. Beide galten als Wackelkandidaten. Zudem war die Teilnahme von Wallace an der Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende bis Mittwoch noch nicht bestätigt. Das sahen britische Journalisten als Hinweis darauf, dass der Verteidigungsminister gehen muss. Auch Umweltministerin Theresa Villiers könnte Gerüchten zufolge ihren Job verlieren.

Die Posten von Jacob Rees-Mogg, dem Vorsitzenden des Unterhauses, und Entwicklungshilfeministerin Liz Truss galten hingegen als nicht mehr gefährdet. Noch vor wenigen Wochen wurden beiden geringe Chancen eingeräumt, im Kabinett zu verbleiben.

Johnson hat bei der Parlamentswahl im Dezember vergangenen Jahres eine satte Mehrheit für seine Konservative Partei gewonnen. Er brauch deshalb kaum noch Rücksicht zu nehmen auf einzelne Gruppen innerhalb der Tories./cmy/DP/nas