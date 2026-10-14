14.10.2026 06:31:29

Kabuki Theatrical: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kabuki Theatrical hat am 13.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Kabuki Theatrical hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,97 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 10,09 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,95 Prozent zurück. Hier wurden 925,6 Millionen JPY gegenüber 934,4 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at

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