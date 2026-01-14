|
Kabuki Theatrical präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Kabuki Theatrical gab am 13.01.2026 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS belief sich auf 5,77 JPY gegenüber 2,81 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 905,3 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kabuki Theatrical einen Umsatz von 746,1 Millionen JPY eingefahren.
