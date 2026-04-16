16.04.2026 06:31:29

Kabuki Theatrical: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kabuki Theatrical veröffentlichte am 13.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 2,30 JPY gegenüber 10,43 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 939,3 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 816,8 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Kabuki Theatrical hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 23,48 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 22,65 JPY je Aktie gewesen.

Kabuki Theatrical hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3,63 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 3,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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