Kabuki Theatrical: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kabuki Theatrical äußerte sich am 13.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,99 JPY, nach 5,32 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 905,4 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kabuki Theatrical 853,6 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at