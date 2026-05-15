KACHIKAIHATSU hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

KACHIKAIHATSU hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 11,35 JPY. Im letzten Jahr hatte KACHIKAIHATSU einen Gewinn von 5,98 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat KACHIKAIHATSU mit einem Umsatz von insgesamt 12,44 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 12,91 Prozent gesteigert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 19,66 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 16,90 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 73,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 48,47 Milliarden JPY, während im Vorjahr 27,88 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at