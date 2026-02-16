KACHIKAIHATSU zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

KACHIKAIHATSU veröffentlichte am 13.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,62 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,37 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 13,05 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KACHIKAIHATSU 6,55 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at