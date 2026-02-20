Kadant hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kadant hat am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 2,04 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Kadant ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 2,04 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 286,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 258,0 Millionen USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 8,65 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,48 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Kadant mit einem Umsatz von insgesamt 1,05 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um -0,11 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at