Kadant präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kadant hat am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 2,16 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,04 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 281,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kadant 239,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at