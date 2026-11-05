Kadant stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kadant lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Kadant hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,96 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,35 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 313,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 271,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at