Kadant vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kadant hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,35 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kadant ein EPS von 2,68 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Kadant 271,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 271,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at