Kadant Aktie
WKN: 884567 / ISIN: US48282T1043
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27.06.2026 03:50:01
Kadant VP Sells $451,000 in Stock — Is KAI Worth Watching?
Kadant (NYSE:KAI), a global supplier of industrial processing equipment, reported a sale amid ongoing portfolio adjustments.Thomas Andrew Blanchard, Vice President of Kadant, reported the sale of 1,400 shares of common stock in an open-market transaction on May 18, 2026, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($322.04).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Kadant Inc.
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05.05.26
|Ausblick: Kadant verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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17.02.26
|Ausblick: Kadant gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)