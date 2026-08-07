Kadant zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kadant hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,22 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 312,9 Millionen USD gegenüber 255,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at