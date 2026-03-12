Stride Aktie
WKN DE: A2QJVN / ISIN: US86333M1080
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12.03.2026 17:11:04
Kadensa Capital Liquidates Stride Position Amid Stock's 50% Plummet
According to a recent SEC filing dated Feb. 17, 2026, Kadensa Capital Ltd sold its entire position in Stride (NYSE: LRN) during the fourth quarter. The fund disposed of 157,101 shares, with an estimated transaction value of $23.40 million based on the quarter's average price. The quarter-end position value dropped by $23.40 million, capturing the combined effects of the trade and underlying price movements.Kadensa Capital sold out its Stride holding, down from 2.4% in the previous quarter.As of March 12, 2026, Stride shares were trading at $84.78, down 29.1% over the past year and underperforming the S&P 500 by 50 percentage points.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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