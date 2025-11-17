Kadestone Capital öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kadestone Capital präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,020 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at