Kadestone Capital: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kadestone Capital veröffentlichte am 04.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,04 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kadestone Capital ein Ergebnis je Aktie von -0,050 CAD vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,130 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at