Kadestone Capital: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kadestone Capital hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at