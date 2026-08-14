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14.08.2026 06:31:29
KADOKAWA DWANGO hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
KADOKAWA DWANGO ließ sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KADOKAWA DWANGO die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 30,90 JPY gegenüber 19,51 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,26 Prozent auf 68,25 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 64,84 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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