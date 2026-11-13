KADOKAWA DWANGO stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KADOKAWA DWANGO hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,13 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KADOKAWA DWANGO -9,340 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat KADOKAWA DWANGO 73,45 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 69,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at