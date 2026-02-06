Kadoya Sesame Mills gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kadoya Sesame Mills lud am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 92,70 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Kadoya Sesame Mills 73,03 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Kadoya Sesame Mills hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,89 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at