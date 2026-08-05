Kadoya Sesame Mills mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kadoya Sesame Mills präsentierte in der am 03.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 35,63 JPY. Im Vorjahresviertel waren 30,23 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,44 Prozent auf 10,20 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,57 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at