Kadoya Sesame Mills veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kadoya Sesame Mills lud am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 93,03 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 60,18 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 10,05 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,07 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at