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15.05.2026 06:31:29
Kadoya Sesame Mills zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Kadoya Sesame Mills veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 6,52 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kadoya Sesame Mills 10,22 JPY je Aktie verdient.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,57 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,53 Milliarden JPY.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 98,66 JPY, nach 85,37 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 40,03 Milliarden JPY – ein Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Kadoya Sesame Mills 39,45 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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