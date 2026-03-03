Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|
03.03.2026 20:13:25
Källenius verdient viel weniger: Gewinneinbruch bei Mercedes macht sich beim Gehalt des Chefs bemerkbar
Er wird es verkraften: Mercedes-Chef Ola Källenius hat im vergangenen Jahr deutlich weniger verdient. Trotzdem liegt sein Gehalt immer noch im Millionenbereich. Der Konzern kämpft derzeit erneut mit einem Gewinneinbruch.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
