Bumble Aktie
WKN DE: A2QMTA / ISIN: US12047B1052
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14.10.2026 10:29:00
Käufer nimmt Firma von der Börse: Dating-App Bumble für Milliardensumme verkauft
Das Interesse an Online-Dating lässt vor allem bei jüngeren Nutzern nach, entsprechend schwach ist der Marktwert von Dating-Apps. Dennoch wechselt eine von ihnen nun den Besitzer - für einen kräftigen Abschlag.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Nachrichten zu Bumble Inc
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12:10
|Bumble: Dating-App für 1,3 Milliarden Dollar verkauft (Spiegel Online)
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04.08.26
|Ausblick: Bumble legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Bumble gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Bumble Inc
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