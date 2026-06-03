Kafrit Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kafrit Industries gab am 31.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0,43 ILS gegenüber 0,530 ILS je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 334,4 Millionen ILS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kafrit Industries einen Umsatz von 334,2 Millionen ILS eingefahren.

Redaktion finanzen.at