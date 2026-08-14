Kaga Electronics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kaga Electronics hat am 13.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Kaga Electronics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 144,24 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 87,80 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 170,45 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 138,09 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at