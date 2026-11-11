Kaga Electronics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kaga Electronics hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 265,19 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 206,06 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 206,47 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 36,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 150,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at