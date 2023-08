Kaga Electronics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kaga Electronics ließ sich am 04.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kaga Electronics die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 219,63 JPY, nach 266,10 JPY im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,77 Prozent auf 137,69 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 149,30 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at