Kagome legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kagome ließ sich am 02.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kagome die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 45,27 JPY gegenüber 26,42 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,15 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 77,96 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 80,49 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 161,42 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 278,52 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Kagome im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 4,11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 294,26 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 306,87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at