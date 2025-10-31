Kagome veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kagome stellte am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 49,34 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 57,01 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Kagome mit einem Umsatz von insgesamt 77,63 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,65 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at