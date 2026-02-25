Kahira Pharmaceuticals Chemical Industries Company legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kahira Pharmaceuticals Chemical Industries Company hat am 22.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 8,40 EGP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 11,50 EGP je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 601,9 Millionen EGP, gegenüber 631,7 Millionen EGP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,71 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at