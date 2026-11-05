Bosch Aktie
WKN: A0D8P1 / ISIN: INE323A01026
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05.11.2026 09:33:24
Kahlschlag am Standort Abstatt: Bosch streicht wegen Konkurrenz aus China noch mehr Arbeitsplätze
Immer wieder werden vom Bosch-Konzern Stellenstreichungen verkündet. Nun trifft es einen Standort in Baden-Württemberg, der Teil der leidgeplagten Mobilitätssparte ist. Vor allem die Konkurrenz bei Bremssystemen ist dort ein Problem.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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