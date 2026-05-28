Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
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28.05.2026 14:16:50
Kahlschlag in München: Siemens-Manager müssen um ihre Titel bangen
Schluss mit dem Chef-Wildwuchs bei Siemens: Vorstandschef Busch plant laut einem Bericht eine radikale Entschlackungskur. Um effizienter zu werden, sollen hunderte C-Level-Titel wegfallen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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