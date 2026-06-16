Arsenal Holdings Aktie
WKN: 806352 / ISIN: GB0030895238
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16.06.2026 02:15:22
Kai Havertz: Arsenal and Germany's man for the big moment
Germany forward Kai Havertz is set to play in his second Champions League final. The Arsenal man is a match winner.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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