17.11.2025 06:31:29
kaihan gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
kaihan veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 67,19 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -1,970 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 824,2 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 698,7 Millionen JPY umgesetzt worden waren.
