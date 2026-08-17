kaihan hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

kaihan hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -8,50 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei kaihan ein EPS von -5,090 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,39 Prozent zurück. Hier wurden 630,3 Millionen JPY gegenüber 791,8 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at