Kailera Therapeutics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kailera Therapeutics äußerte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,31 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,310 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at