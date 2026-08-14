Kailera Therapeutics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kailera Therapeutics hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,22 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,220 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at