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27.04.2026 06:31:29
Kaili Catalyst and New Materials A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Kaili Catalyst and New Materials A hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Kaili Catalyst and New Materials A 0,170 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 754,6 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kaili Catalyst and New Materials A 625,8 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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