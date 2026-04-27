Kaili Catalyst and New Materials A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kaili Catalyst and New Materials A hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Kaili Catalyst and New Materials A 0,170 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 754,6 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kaili Catalyst and New Materials A 625,8 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at